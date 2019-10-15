الفاو تحذر من فقدان 14% من إنتاج الأغذية في العالم

المصدر: روما - د ب أ

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من فقد نحو 14% من الأغذية المنتجة في العالم قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة. وذكرت (فاو) أن خفض النسبة من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي والإنتاجية ويساعد في مكافحة الجوع في العالم ويحد من الانبعاثات الحرارية.

وكتب المدير العام للمنظمة، تشو دونجيو، في تقرير للمنظمة: أتساءل في كثير من الأحيان كيف يمكننا السماح بالتفريط في الطعام بينما يستمر شعور أكثر من 820 مليون شخص في العالم بالجوع كل يوم. وتميِّز المنظمة بين «فقد الأغذية»، وهو ما يتم فقده بعد الحصاد أو أثناء النقل، وبين «هدر» الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون.

وفي عام 2011، أشارت المنظمة إلى أن نحو ثلث الأغذية في العالم تُفقد أو تُهدر كل عام، لكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير «تقريبي للغاية».

وذكرت المنظمة أنها سوف تصدر تقديراً عن «هدر الطعام»، في استكمال لبيانات بشأن «فقد الطعام» في مرحلة لاحقة. كما نبهت إلى أن معالجة المشكلة صعبة للغاية.

وأوضح التقرير أنه في حين أن الحد من فقد الأغذية وهدرها يبدو هدفاً واضحاً ومرغوباً فيه، فإن التنفيذ الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد يكون القضاء التام عليه غير واقعي.