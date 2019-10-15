شركة إماراتية تستخدم برامج ابتكار لإدخال الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة النفط

المصدر: دبي - البيان

انضمت مختبرات «إيمنسا للتكنولوجيا»، المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات، إلى كل من «شل» و«إكوينور» و«بي بي» و«توتال» و«رولز رويس مارين» و«تيكنيب إف إم سي» و«فالوريك»، للإسهام في «برامج الابتكار المشترك» التي تؤكد أهمية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وآفاق استخداماتها في الأجزاء الإنتاجية الوظيفية لصناعات النفط والغاز والأنشطة البحرية.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا»: يسعدنا المشاركة في هذه المبادرة، لا سيما وأننا نشهد زيادة سريعة في الطلب على الطباعة ثلاثية الأبعاد من شركات النفط والغاز، فضلاً عن أن تطوير المبادئ التوجيهية لإصدار الشهادات للأجزاء المصنعة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

لقد عمل فريقنا مع مجموعة من شركات النفط والغاز العالمية والإقليمية، بهدف تطوير التطبيقات التي تعتمد على مزايا الطباعة ثلاثية الأبعاد.