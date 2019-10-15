«تسوق واربح الذهب» في المراكز التجارية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «مجموعة مراكز التسوق في دبي»، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حملة «تسوق واربح الذهب» خلال مهرجان ديوالي، حيث تقدم المجموعة للمتسوقين تجربة تسوق فريدة من نوعها خلال هذا الموسم الاحتفالي.

وسيحظى المتسوقون بفرصة للمشاركة في السحوبات والفوز بجوائز ذهبية عند إنفاقهم 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة في الفترة من 18 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر.

يمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة السحب من مكتب خدمة العملاء في المركز التجاري المشارك، حيث سيتم سحب أسماء الفائزين خلال السحب الذي سيقام بتاريخ 2 نوفمبر 2019. وسيحصل 28 متسوقاً محظوظاً على جوائز ذهبية تصل إلى نصف كغم من السبائك الذهبية خلال حملة ديوالي. وسيحصل الفائزون على فئات مختلفة من الذهب من فئة 10 غرامات و20 غراماً و50 غراماً من الذهب والجائزة الكبرى من فئة 100 غرام.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: أصبح مهرجان ديوالي جزءاً من الاحتفالات الثقافية لإمارة دبي، حيث يعتبر الديوالي مهرجاناً خاصاً وهاماً للغاية في التقويم الهندي. ولذلك نعمل على جعل المهرجان هذا العام مميزاً للمجتمع الهندي ولجميع الزائرين والمقيمين في إمارة دبي، وذلك بتقديم مجموعة من العروض الترويجية الحصرية والجوائز المذهلة. وخلال الأعوام الماضية، نجحت تلك العروض في تعزيز تجربة التسوق في دبي على الدوام. دبي هي جنة التسوق وستضيف هذه النسخة من حملة ديوالي الترويجية احتفالاً ناجحاً آخر إلى أجندتنا الموسمية.

وتضم قائمة المراكز التجارية المشاركة في عروض مجموعة مراكز التسوق في دبي: مركز مجمع بوابة الخيل، بي أفنيو، برجمان، سيتي سنتر الشندغة، دبي أوتلت مول، مركز مجمع مدن، الواحة مول، ريف مول، مركز مجمع شروق، دبي وورف.