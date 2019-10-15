طيران السلام العمانية تتوقع نقل 1.3 مليون مسافر 2019

المصدر: دبي - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران السلام العمانية إن الشركة تتجه لنقل 1.3 مليون مسافر هذا العام وتتوقع أن يصل هذا العدد إلى مثليه ويبلغ 3 ملايين عام 2020.

وبدأت طيران السلام المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط العمل 2017 لتنافس الناقل الوطني شركة الطيران العماني.

وقال محمد أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السلام إن الشركة شغلت 85% من مقاعد طائراتها إيرباص إيه 320 السبع والتي تضم طائرات من الطراز سيو الحالي وأخرى مختلفة من طراز نيو الجديد.

ونقلت الشركة 800 ألف مسافر عام 2017 وقالت في السابق إنها تستهدف نقل مليون مسافر هذا العام.

وأضاف أن طيران السلام اقتربت من تحقيق التعادل بين الإيرادات والمصروفات هذا العام وقد تحقق ربحاً في 2020. وعزا ذلك إلى الاستفادة من أسعار الوقود الحالية وخفض بعض منافسيها للطاقة الاستيعابية على بعض المسارات.