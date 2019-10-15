المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية، تراجع صادرات الصين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 3.2 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات 8.5 % خلال الفترة نفسها.

وجاء أداء الصادرات والواردات الصينية الشهر الماضي، أسوأ قليلاً من توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تأثير الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة في أداء الاقتصاد الصيني ككل.

وكانت صادرات الصين قد تراجعت 1 % سنوياً خلال أغسطس، في حين تراجعت الواردات 5.6 % خلال الشهر نفسه، على خلفية تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة. وكان المسؤولون الصينيون والأمريكيون، قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجاري جزئي، يمثل هدنة في الحرب التجارية.