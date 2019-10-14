مطارات دبي تفوز بجائزتين في مجال الابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصلت مطارات دبي على لقب مطار عام 2019، بعد حصولها على جائزتين مهمتين، الأولى في مجال الابتكار التكنولوجي، والثانية في مراقبة العمليات. تم الإعلان عن ذلك من قبل جائزة «بزنس أفييشن أوورد»، خلال حفل توزيع جوائز الطيران لعام 2019، والذي أقيم في دبي، بحضور أنيتا مهرا نائب الرئيس الأول لشؤون الهوية المؤسسية والاتصال، ومايكل آيبستون نائب الرئيس التنفيذي لشؤون البنية التحتية وتقنية المعلومات في مطارات دبي، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع الطيران.

نظم تشغيل

وتم اختيار مطارات دبي للحصول على هاتين الجائزتين، تقديراً لجهودها في المضي قدماً بالاعتماد على التكنولوجيا، لجعل السفر عبر مطارات دبي تجربة رائعة، بالإضافة إلى تطبيقها نظام «الوقت اللحظي»، والذي يعتمد على السحابة، مع القدرة على جمع البيانات الناتجة عن أكثر من 50 نظاماً تشغيلياً مستخدماً، بهدف تبادل المعلومات، ودعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وتوفير صورة أشمل حول الظروف التشغيلية لجميع المستخدمين.

نظام مهم

وتنبع أهمية نظام «الوقت اللحظي» من كونه مطبقاً في أكبر مطارات العالم وأكثرها ازدحاماً بأعداد المسافرين الدوليين، حيث استقبل نحو 89 مليون مسافر في عام 2018. وكانت مطارات دبي قد كشفت عن هويتها الجديدة مؤخراً، بهدف تعزيز تجربة المسافرين عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وتغيير مفاهيم السفر، من خلال طرح عالم من الخيارات الترفيهية والتسوقية الفريدة من نوعها.