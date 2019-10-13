بيع من صندوق السيارة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

تطلق دائرة التنمية السياحية في عجمان يوم 17 أكتوبر الجاري الموسم الثالث من فعالية «سوق البيع من صندوق السيارة»، والتي كانت قد شهدت إقبالاً كبيراً من المشترين والبائعين والزوار من جميع أنحاء الإمارات خلال الموسم الثاني.

ويعد «سوق البيع من صندوق السيارة» تقليداً بريطانياً مشابهاً لساحات البيع وسوق الأغراض المستعملة، حيث يقوم البائعون بعرض العديد من المنتجات المستعملة بأسعار مخفضة، وتشمل الملابس، والكتب، والألعاب، والعديد من السلع الأخرى، وذلك من خلال صناديق سياراتهم، وفي أجواء مرحة وممتعة.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: «تعد عجمان صديقة للأسر من جميع الجنسيات، حيث يتلاقى المواطنون والمقيمون والسياح، في أجواء ممتعة لكل أفراد العائلة، وتشكل فعالية سوق البيع من صندوق السيارة إحدى الفعاليات المبتكرة في الإمارة، والتي تتيح للجميع فرصة الحصول على صفقات مذهلة بأسعار مناسبة». وأكد الجزيري أن هذه الفعالية تمكنت العام الماضي من توفير وظائف مؤقتة لأكثر من 300 مشارك ومشاركة على مدار ستة أشهر، مشيراً إلى أن الاشتراك متاح لجميع الجنسيات مقابل رسوم رمزية، فيما ستكون المشاركة مجانية للمواطنين من أصحاب الهمم والمواطنين أصحاب المشاريع المتميّزة.

وإلى جانب صفقات البيع والشراء التي توفرها هذه الفعالية الأسبوعية، سيكون هناك شاحنات لبيع الأطعمة والمشروبات والفنون والحرف اليدوية الفريدة وأنشطة وورش متنوعة للأطفال والعائلة.