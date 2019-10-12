يفقد 3.5 مليارات دولار من ثروته في بضعة أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجعت ثروة آدم نيومان، مؤسس مجموعة "ويوورك" العملاقة في مجال تشارك المكاتب، إلى 600 مليون دولار "فقط" بعدما كانت 4.1 مليارات قبل بضعة أشهر، وفق مجلة "فوربس".

وبعدما كان على قائمة أثرى أثرياء العالم في مارس الماضي، قلصت "فوربس" تقديراتها لثروته إلى "600 مليون دولار كحد أقصى" في مقال نشر أول الخميس.

وفي سبعة أشهر تخللها فشله في دخول البورصة في الوقت المحدد، فقد نيومان أكثر من 3.5 مليارات دولار.

ويواجه آدم نيومان البالغ 40 عاماً انتقادات تطال أساليبه في الإدارة والمحاسبة كما تطاوله اتهامات بتضارب مصالح.

وتحت ضغط أعضاء كثيرين في مجلس إدارته، استقال آدم نيومان من مهامه في نهايةسبتمبر الماضي كمدير عام للشركة التي أسِست في 2010 وحافظ على 18% من أسهمها بحسب "فوربس".

وتدير "ويوورك" حالياً أكثر من 500 موقع في 30 بلداً ويعمل فيها 12 ألفا و500 شخص.

غير أن تساؤلات كثيرة طُرحت بشأن قدرتها على جني الأموال ومواجهة التباطؤ في الاقتصادي العالمي خصوصاً لكون القطاع العقاري من أكثر القطاعات تضرراً،وفقا لفرانس برس.

وتراجعت القيمة المفترضة للشركة من 47 مليار دولار خلال تقييم أخير في مطلع العام، إلى أقل من 20 ملياراً مع اقتراب الدخول إلى بورصة "وول ستريت".