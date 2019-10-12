إقالة مدير عام «رينو» تطوي صفحة غصن

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت مجموعة «رينو اس آ» الفرنسية لصناعة السيارات أن مديرها العام تياري بولوريه أقيل من منصبه وتم تعيين المديرة المالية كلوتيلد ديلبو فورا في مكانه لفترة انتقالية، بعد اجتماع استثنائي لمجلس الإدارة.

وقالت «رينو» في بيان إن مجلس الإدارة قرر إنهاء مهام المدير العام لرينو بمفعول فوري.

وأضافت أن مجلس الإدارة قرر تعيين كلوتيلد ديلبو مديرة عامة لرينو لفترة انتقالية وبمفعول فوري أيضاً. وكان الاجتماع الاستثنائي لمجلس الإدارة الذي لم يعلن عن انعقاده قبل يوم أول من أمس، يهدف إلى البت في مصير بولوريه. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس إن «بولوريه كان حاضراً وتحدث خلال الاجتماع، موضحاً أنه واجه انتقادات لمشاكل في الإدارة والأداء.

وأضاف:»جرى تصويت ولم يصوت أي عضو في مجلس الإدارة ضد إقالته، وامتنع عدد قليل جداً عن التصويت. وعادة يقدم المسؤول في هذه الحالة استقالته لكنه هو سعى إلى إقالته. وتشكل هذه الخطوة طريقة لطي صفحة رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن الذي أقيل أيضاً بعد توقيفه ومحاكمته في الياباـن بتهــم ماليـة.