«بريكست» بلا اتفاق يُفقِد أيرلندا 73 ألف وظيفة في عامين

المصدر: دبلن - د ب أ

أعلن البنك المركزي الأيرلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» دون اتفاق سوف يكلف أيرلندا أكثر من 73 ألف وظيفة على مدار عامين.

وذكر البنك في تقريره ربع السنوي أنه إذا ما خرجت بريطانيا من الكتلة الأوروبية بدون اتفاق، فإن معدل البطالة في أيرلندا سوف يرتفع بنسبة 5.8% في 2020 و6.9% في 2021.

وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة «بلومبرج» للأنباء أن خروج بريطانيا بموجب اتفاق مع الاتحاد سوف يخفض نسبة البطالة إلى خمسة بالمئة خلال العامين المقبلين. وذكر البنك أنه في حال الخروج بدون اتفاق، سوف تتأثر القنوات الاقتصادية الرئيسية من خلال صدمات تصب معدلات الفائدة والتجارة والاستهلاك والاستثمار.