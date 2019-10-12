تراجع أسهم هوجو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 13%

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تراجعت أسهم شركة هوجو بوس الألمانية للأزياء أمس، إلى أدنى مستوياتها خلال تسع سنوات، ما يلقي بظلال قاتمة على جهود رئيسها التنفيذي مارك لانجر للنهوض بها. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 13%.

وكانت الشركة خفضت قبل شهرين توقعاتها بالنسبة للعام الحالي، وأرجعت آنذاك أسباب التراجع إلى ضعف المبيعات للسائحين وضغوط الأسعار في الولايات المتحدة. وأضافت إلى هذه الأسباب الآن الاضطرابات الجارية في هونغ كونغ التي أدت إلى تراجع رحلات التسوق من بر الصين الرئيسي.

وتولى مارك لانجر، منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2016، بعد أن كان يشغل منصب المدير المالي.

وكانت هوجو بوس طرحت العام الماضي خطة للتحول إلى نموذج للأزياء الأكثر تحرراً، وقامت بتسريع عملية الإنتاج وإضفاء لمسة شخصية على الملابس التي تقوم بتصنيعها وتشجيع التجارة الإلكترونية.