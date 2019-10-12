«واربلاي» تنضم إلى «ماستركارد ستارت باث»

المصدر: دبي - البيان

تم اختيار شركة «واربلاي» الأوروبية المتخصصة في التقنيات المالية، باعتبارها إحدى ثماني شركات عالمية ناشئة للانضمام إلى برنامج «ماستركارد ستارت باث» الحائز جوائز لمشاركة الشركات الناشئة الكبيرة. وتعد «واربلاي» أولى الشركات اليونانية والقبرصية التي تشارك في البرنامج منذ تدشينه في 2014، وتم اختيار «واربلاي» من بين أكثر من 1500 متقدم من جميع أنحاء العالم.

والتحقت «واربلاي» بالبرنامج من خلال حلها المبتكر «لوحة المدفوعات» وهي لوحة مفاتيح أصلية خاصة بالجوال تستفيد من فهم اللغة الطبيعية بالأجهزة وتقدم خدمات الدفع المالي والتجزئة الشخصية مثل الدفع عبر الجوال والمعاملات بين الأعمال من خلال تطبيقات الرسائل.

وقالت إيمي نيل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمسؤول العالمي لبرنامج «ماستركارد ستارت باث»: عندما تجتمع المؤسسات والشركات الناشئة للعمل، نحن نشاهد الابتكار الذي يقود في النهاية إلى تقديم حلول واقعية وتحقيق نجاحات، وفي ماستركارد نجوب العالم بحثاً عن أفضل الشركات الناشئة التي على استعداد لتشكيل مستقبل التجارة.