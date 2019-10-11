إماراتية تفوز بجائزة «موهبة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

فازت الشابة الإماراتية منى حسن، مسؤولة التوطين في سوق دبي الحرة، بجائزة «موهبة المستقبل» خلال حفل توزيع جوائز «فرونتير»، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية أخيراً، وأقيم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض جمعية الأسواق الحرة في العالم (TFWA).

وجاء اسم منى حسن، التي التحقت بطاقم عمل سوق دبي الحرة في عام 2013، ضمن قائمة ضمت ثمانية فائزين تحت سن 35 سنة، حصلوا على هذه الجائزة تقديراً لدورهم في صناعة الأسواق الحرة، وفي إطار مبادرة «موهبة المستقبل» التي تعد برنامجاً لتطوير القيادة مخصصاً لقطاع الأسواق الحرة وصناعة تجزئة السفر، نسقته «إيثوس فارم» بالتعاون مع جوائز فرونتير.

وأبدى كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، سعادته باختيار منى حسن للفوز بجائزة موهبة المستقبل إلى جانب 7 فائزين شباب من قطاع الأسواق الحرة، وأكد أن مشاركتها في برنامج تطويري على مدى عام ستسهم في دعم مسيرتها المهنية، وأضاف: «تعد منى حسن مثالاً رائعاً على برنامج المتدربات الإماراتيات الخريجات، ونحن سعداء بتلقيها هذا التقدير الدولي الذي سيكون مصدر إلهام لزملائها».

وشغلت منى حسن، عقب إتمامها بنجاح البرنامج التدريبي للخريجات الإماراتيات في سوق دبي الحرة عام 2013، منصب كبير مساعدي قسم التوطين التابع لدائرة الموارد البشرية في السوق، وخلال عملها تابعت دراساتها العليا لتنال شهادتها في الموارد البشرية عام 2015، وجرت ترقيتها إلى منصب أعلى في عام 2017، واتسع نطاق مسؤولياتها على نحو مطرد نتيجة مثابرتها وعملها الجاد وأفكارها المبتكرة، وتتولى منى حالياً إدارة أقسام الشؤون الإدارية ورفاهية الموظفين والخدمات الحكومية في دائرة الموارد البشرية في سوق دبي الحرة.

ومن المقرر أن تشارك منى، بعد فوزها بهذه الجائزة، في برنامج تعليمي لمدة عام يبدأ الشهر المقبل.