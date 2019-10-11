54 ملياراً سوق منتجات التجميل الحلال 2022

المصدر: إعداد: وائل اللبابيدي

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توقّع تقرير حديث لشركة «ماركت إنسايت» أن يصل حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الحلال في العالم إلى 54,164 مليار دولار بحلول 2022، فيما خلص التقرير إلى أنه على الرغم من تزايد الطلب على المنتجات الحلال في الشرق الأوسط، فإن الصناعة لا تزال تعاني من عدم وجود نظام شامل وموّحد لتحديد تلك المنتجات.

محركات السوق

زيادة الوعي بالمكونات المستخدمة في مستحضرات العناية الشخصية

توافق إنتاج المستحضرات مع ثقافة المسؤولية المجتمعية

زيادة الوعي بصحة المستحضرات الحلال

انتشار توثيق المنتجات الحلال في أسواق رئيسية

7 %

حصة المستحضرات الحلال من إجمالي سوق مستحضرات التجميل في العالم

20,247

مليار دولار حجم سوق التجميل الحلال 2015 بنمو سنوي 15.2%

18 %

نصيب الشرق الأوسط وأفريقيا من الإيرادات العالمية 2018

المصدر: البيان - «ماركت إنسايت»