الخطوط المغربية تتراجع عن شراء طائرتين «بوينج 737 ماكس»

المصدر: الرباط - رويترز

كشف مصدر من شركة الخطوط الملكية المغربية أن الناقلة الوطنية تخلت عن صفقة لشراء طائرتين إضافيتين من طراز بوينج 737 ماكس بعد أن تحطمت طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.

وقال المصدر إن الخطوط الملكية المغربية كانت تعتزم تسلم طائرتين من طراز 737 ماكس في يونيو، لكن تم وقف الصفقة انتظاراً لنتائج تحقيق في تحطم الطائرة الإثيوبية.

وعلى نحو منفصل، قال المصدر إن الخطوط الملكية غير قلقة بشأن أسطولها من طائرات «737 إن.جي» بعد فحوصات جرت في أنحاء أخرى من العالم، قائلاً إن الفحوصات تتم بشكل روتيني على الطائرات الأقدم بعد عدد محدد من الرحلات.

وتشغل الخطوط الملكية 36 طائرة من طراز «737 إن.جي»، وتطلب فحص طائرة واحدة فقط من ذلك الطراز، ولم يتم العثور على أي مشكلات.