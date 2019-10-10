شجرة.. عنوان السويد في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

بَدَأَتْ أمس رسمياً أعمال تشييد جناح السويد المُستلهم من «الغابة» في معرض إكسبو 2020 بدبي. ولم يعتمد حفل الافتتاح، كما تجري العادة على وضع حجر أساس بل زراعة الأشجار حيث قامت كل من آنا هالبرغ وزيرة التجارة الخارجية السويدية، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 بغرس الأشجار لتُعلن بذلك عن بدء بناء الجناح السويدي حسبما أعلنته بوابة السويد الرسمية الناطقة بالعربية عبر حسابها في تويتر. ويمزج تصميم الجناح بين طبيعة الشمال الخلابة وفن العمارة الإسلامية.