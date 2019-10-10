أكبر 10 رهون للأراضي التجارية في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

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رصد «البيان الاقتصادي» 10 مناطق في دبي تصدرت قائمة الأكثر استقطاباً لصفقات تمويل الأراضي التجارية، خلال الأشهر التسعة الماضي من العام الجاري، وكانت تلك المناطق على الترتيب، طبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سيح الدحل ونخلة جميرا ومرسى دبي ومجمع دبي للاستثمار الأول وند الشبا الأولى، والخليج التجاري والثنية الخامسة وند حصة والثنية الأولى والمرقبات.

01

سيح الدحل

8 صفقات رهن أراض تجارية

13,4 مليار درهم

02

نخلة جميرا

50 صفقة

7,7 مليارات

03

مرسى دبي

12 صفقة

2,4 مليار

04

مجمع دبي للاستثمار الأول

24 صفقة

2,3 مليار

05

ند الشبا الأولى

5 صفقات

1,8 مليار

06

الخليج التجاري

21 صفقة

1,6 مليار

07

الثنية الخامسة

169 صفقة

1,4 مليار درهم

08

ند حصة

34 صفقة رهن

1,4 مليار

09

الثنية الأولى

7 صفقات

1,4 مليار

10

المرقبات

20 صفقة

1,3 مليار