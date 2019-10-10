جناح الإمارات في «إكسبو بكين» يفوز بجائزة أفضل حديقة

المصدر: بكين ـ البيان

فاز جناح دولة الإمارات في معرض «إكسبو البستنة 2019- بكين» بالجائزة الكبرى لأفضل حديقة خارجية.

ويأتي فوز الحديقة الخارجية لجناح الدولة الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام إدارته والإشراف عليه بهذه الجائزة نظراً لتقديمها نموذجاً ملهماً في تحويل الصحراء إلى واحة خضراء، حيث نالت الحديقة إعجاب الزوار البالغ عددهم 1.5 مليون زائر.

وأشاد منصور إبراهيم المنصوري المدير العام للمجلس الوطني للإعلام بهذا الإنجاز وفوز جناح الإمارات الذي جسد رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة ونهضة الإمارات.

أداة تنمية

وقال منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام: «ضمن الرؤية الراسخة بأهمية الزراعة واصلت قيادتنا الرشيدة المضي قدماً نحو تطوير الزراعة التي يتكامل دورها مع الاستراتيجيات الوطنية كأداة للتنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي في الإمارات».

وأشار إلى أنه وتقديراً من القيادة الرشيدة للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين تم إهداء جناح الإمارات المشارك في المعرض إلى جمهورية الصين الشعبية.

إضافة قيّمة

وقال الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية: «نحن واثقون من أن تقنيات بلدنا الرائدة في مجال الزراعة المستدامة في بيئة صحراوية، والتي عرضها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الشهور الماضية سيقدم إضافة قيّمة للأمة الصينية ولأراضيها الصحراوية الشاسعة والمشابهة لطبيعة الإمارات مثل صحراء جوبي التي تشبه البيئة الصعبة التي يعالجها هذا الجناح، ونأمل أن تقدم محتوياته مزيداً من الإلهام والفائدة للشعب الصيني الصديق».

تسلّم الجائزة

وتسلم الجائزة في بكين الدكتور راشد خلفان النعيمي المفوض العام لجناح دولة الإمارات في المعرض بحضور أمين عام المنظمة الدولية للبستنة وعدد من الدبلوماسيين والمسؤولين.