مفهوم جديد لبرمجيات الواقع الافتراضي في خوذة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت HTC VIVE أمس، عن مزايا ووظائف خوذة الرأس الجديدة VIVE COSMOS وسعرها وموعد توفرها في السوق المحلية. ويعد Vive Cosmos أحدث نظام للواقع الافتراضي القائم على الكمبيوتر الشخصي، ويأتي بتصميم سهل الاستخدام وقابل للتطور بفضل تصميم اللوحة الأمامية القادر على تغيير طريقة عمل الخوذة على غرار الوحدة، التي تم الإعلان عنها مؤخراً VIVE Cosmos External Tracking Mod. سيتم إطلاق Cosmos في الإمارات 14 نوفمبر بسعر 3299 درهماً بينما سيتاح الطلب المسبق من 24 أكتوبر.

وقال غراهام ويلير مدير عام HTC VIVE في أوروبا والشرق الأوسط : «حرصنا منذ انطلاق Vive في رحلتها بعالم الواقع الافتراضي على مواصلة تحسين وتعزيز منتجاتنا لنوفر للمستخدمين أفضل تجربة ممكنة في هذا المجال فنظام Cosmos يأتي بتجربة لا تضاهى ويعد أيضاً أكثر خوذ الرأس تنوعاً حتى تاريخه، فمن خلال مزايا التتبع من الداخل للخارج وخيارات إضافة لوحات أمامية مختلفة مستقبلاً والمحتوى غير المحدود وواجهة المستخدم الجديدة، نوفر لعشاق الواقع الممتد طيفاً لا ينتهي من الاحتمالات المتميزة». ويتميز النظام بدقة قدرها 2880 × 1700 بكسل بزيادة 88% عن نظام Vive الأصلي ليتيح للمستخدمين نصوصاً وصوراً في غاية الوضوح. وتعمل لوحات LCD على تقليص المسافة بين البكسلات وتسهم مع شاشات الألوان الأساسية الحقيقية بتقليص تأثير فتحة الشاشة.