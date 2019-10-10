ترقية خدمة «الاتحاد» إلى بيروت بـ «دريملاينر»

المصدر: أبوظبي- البيان

تعتزم الاتحاد للطيران زيادة قدرتها الاستيعابية بين أبوظبي وبيروت عبر استبدال الطائرة المستخدمة على هذا الخط من إيرباص 321 إلى بوينغ 787-9 دريملاينر في 27 أكتوبر 2019. وتأتي ترقية الخدمة من طائرة صغيرة البدن إلى طائرة عريضة بعد قرار وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالسماح للمواطنين الإماراتيين بالسفر إلى لبنان.

وستنطلق رحلة الاتحاد للطيران رقم EY535 من أبوظبي 9:50 صباحاً، فيما تقلع رحلة العودة رقم EY538 من بيروت 2:00 ظهراً لتصل أبوظبي 7:35 مساء. وستخصص الاتحاد للطيران طائرة من طراز بوينغ 787-9 المرتبة بنظام الدرجتين وتضم 299 مقعداً منها 28 مقصورة في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية، وجميعها مزودة بنظام الترفيه E-Box الشهير. كما يوفر هذا الطراز زيادة في القدرة الاستيعابية على الشحن.

وأعلن روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران «يعتبر لبنان سوقاً أساسياً بالنسبة لدولة الإمارات والناقل الوطني. وقد اختارت الاتحاد للطيران العاصمة اللبنانية، لتكون أولى وجهاتها عند إطلاق رحلاتها التجارية في نوفمبر 2003، وعبر زيادة القدرة الاستيعابية يمكننا تلبية الطلب المتوقع».