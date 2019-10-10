«أوراكل» تعزز الحوسبة السحابية

المصدر: لندن - الوكالات

تخطط شركة «أوراكل» لتعيين حوالي ألفي موظف على مستوى العالم لتعزيز أنشطتها للحوسبة السحابية، وأوضحت أن الوظائف الجديدة ستشمل تطوير البرمجيات والعمليات السحابية والتجارية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ «أوراكل كلاود إنفراستراكتشرز» «دون جونسون» في بيان: «تم وضع خطط التوظيف والنمو القوية لتلبية احتياجات عملائنا، ما يوفر لهم الموثوقية والأداء العالي والأمان القوي مع استمرارهم في الانتقال إلى الحوسبة السحابية».

وفي الشهر الماضي، صرح رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم التكنولوجيا «لاري إليسون» أن الشركة حالياً لديها حوالي 40 ألف عميل للحوسبة السحابية يعملون في 16 منطقة، وستوسع وجودها العالمي إلى 36 منطقة خلال العام المقبل.

وبحسب تقارير عالمية فان التطور التقني يهدد بشطب الاف الوظائف في القطاعات المختلفة مثل المصارف وفي نفس الوقت يطلق العنان للتوظيف وخلق فرص العمل في التكنولوجيا المستقبلية وتقنيات «بلوك تشين» والحوسبة السحابية وغيرها حيث تعيد التطورات التكنولوجية رسم شكل قطاع التوظيف في العالم.