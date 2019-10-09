«بورصة دبي للذهب» تواصل تحطيم أرقامها القياسية

المصدر: إعداد - عمرو عادل

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام لتحطم أرقامها القياسية، وسجلت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها خلال الربع الثالث من عام 2019.

ويعود النجاح الذي تم تحقيقه الشهر الماضي بشكل أساسي إلى مجموعة منتجات الروبية الهندية، وبناءً على النجاحات القياسية سجلت عقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة الأداء الأفضل من جديد، كما سجلت عقود الروبية الهندية المصغرة الآجلة أداءً قوياً مع أعلى معدل اهتمام مفتوح.

7.98

ملايين عقد أكبر أحجام تداول ربع سنوية في تاريخ البورصة

2.37

مليون عقد جرى تداولها في سبتمبر

150.5

مليار درهم قيمة التداولات الشهر الماضي

410847

عقداً أعلى معدل اهتمام مفتوح شهري منذ سبتمبر 2016

112988

متوسط حجم التداول اليومي الشهر الماضي بزيادة 20%

3.78

ملايين عقد تداولات زوج عملات الروبية /الدولار بالربع الثالث

122003

عقود الروبية الهندية المصغرة الآجلة

154 %

نمواً في العقود الآجلة لخام برنت على أساس سنوي خلال سبتمبر

121 %

زيادة في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط

12 %

نمواً بمتوسط حجم التداول اليومي لمنتج «عقد الذهب الآجل»

13.35

تريليون درهم قيمة التداولات المنفذة منذ التأسيس في 2005

136

مليون عقد حجم التداولات في 14 عاماً

175

عضواً حول العالم تقدم عقوداً آجلة وعقوداً تغطي المعادن الثمينة والطاقة والعملات

60

بنك مقاصة حول العالم تعترف ببورصة دبي للذهب والسلع