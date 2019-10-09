طيارون يقاضون «بوينغ» بسبب «737 ماكس»

المصدر: لوس أنجلس - د ب أ

أعلنت رابطة طياري شركة «ساوث ويست إيرلاينز» الأمريكية، عن مقاضاة شركة بوينغ بسبب وقف تشغيل طائرات الشركة من طراز «737 ماكس». وقالت الرابطة في بيان إن بوينغ ضللت المنظمة وطياريها «عمداً» بشأن ذلك الطراز من الطائرات.

وأضاف البيان «إن الدعوى تنص على أن «طياري الرابطة وافقوا على تسيير رحلات طائرات 737 ماكس بناءً على إقرارات بوينغ بأنها صالحة للطيران». وتابع: «تلك الإقرارات كانت خاطئة، حيث إن أخطاء بوينغ تسببت في إزهاق أرواح 346 شخصاً، وأضرت بالروابط المهمة بين الطيارين والركاب وقلّصت فرص السفر الجوي في أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم».

يشار إلى أن طراز «737 ماكس 8» الذي تنتجه بوينغ شهد حادثي تحطم مميتين في فترة لم تتجاوز الخمسة أشهر بين الحادثين اللذين وقعا في إندونيسيا وإثيوبيا، وبعدها تم وقف تشغيل ذلك الطراز بأكمله. كما تواجه الشركة أيضاً عدداً من الدعاوى القضائية المرفوعة من جانب أسر الضحايا.