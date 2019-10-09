مرسى ياس مارينا يطلق باقة فعاليات لمحبي الإبحار

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح مرسى ياس مارينا، مركزاً مخصصاً للإبحار والتجديف بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي للإبحار و«مونتيز روينغ أند بادل سبورتس» للمعدات المائية، ليوفر لمحبي النشاطات المائية الوجهة الأولى من نوعها في الدولة لممارسة الأنشطة المائية، ويقدم المركز في مرسى ياس مارينا العديد من الخدمات التي تلبي شغف الإبحار والتجديف لدى الجمهور؛ بدءاً من الدورات التدريبية تحت إشراف مدربين مؤهلين، إلى جانب الأنشطة والفعاليات المائية التي تناسب جميع الأعمار، كما يمكن لعشاق الإبحار والتجديف والمبتدئين في هذه الرياضة لقاء مع غيرهم من محبي الرياضات المائية والاستمتاع بالممرات المائية المحيطة بجزيرة ياس.

وقال بيلي كانيلاس، المدير العام لمرسى ياس مارينا أبوظبي: «إنها مرحلة مهمة بالنسبة لنا كطاقم عمل مرسى ياس مارينا، إذ نواصل تطوير عروضنا لتلبية احتياجات الجمهور، ويُعدّ افتتاحنا للمركز الجديد شهادة أخرى على تفانينا المستمر في توفير أحدث المرافق والخدمات المتميزة، وتقديم تجربة حقيقية في الإبحار والتجديف للبالغين والأطفال».