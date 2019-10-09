طيران الإمارات تتألق عالمياً في «خدمة العملاء»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

حطت دبي في المرتبة 12 عالمياً في خدمة العملاء ضمن تقرير «تحليل التميز في خدمة العملاء 2019» الصادر حديثاً عن شركة الاستشارات العالمية «كي بي إم جيه نانوود»، المتفرعة عن «كي بي إم جيه القابضة المحدودة،» محتلة المرتبة الأولى إقليمياً، متقدمة على شركات عالمية كبرى وعلى رأسها أمريكان إكسبريس (14)، أمازون (17)، نيت فليكس (31) وهيلتون للفنادق والمنتجعات (35)، ودلتا إيرلاينز (50)، وكلاركس (56) ولويدز بنك (73) وهوليدي إن (80).

وحدد التقرير الركائز الست لتجربة العملاء، ومنها التخصيص وهو العنصر الأكثر قيمة في معظم التجارب، والنزاهة وهي نتيجة لسلوك تنظيمي ثابت يوضح الجدارة بالثقة، والتوقعات لدى العملاء والموظفين حول كيفية تلبية احتياجاتهم، ويتم تحديدها بشكل متزايد من خلال أفضل العلامات التجارية التي واجهوها، والوقت والجهد، والتصميم، والتعاطف المتمثل في القدرة العاطفية لإظهار مدى التفهم لتجربة شخص آخر.

وجاءت علامة فيرست دايركت أولاً، ثم علامة بنك مونزو في المملكة المتحدة ثانياً، ثم علامة lush، وريتشر ساوندز شركة الترفيه البريطانية في المرتبة 4 وجون لويس فاينانس في المرتبة 5 وخلت القائمة من أي علامة تجارية عربية أخرى.

وأطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى مكسيكو سيتي، التي ستصبح أول وجهة للناقلة في المكسيك من 9 ديسمبر 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي من 4895 درهماً ومن 19995 درهماً في درجة رجال الأعمال وتسري العروض على الحجوز التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 8 ديسمبر على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس 2020.

وتعد مكسيكو سيتي وجهة طيران الإمارات الخامسة في أمريكا الوسطى والجنوبية كما تعد واحداً من أهم المراكز الثقافية والمالية في الأمريكتين.

وتخدم طيران الإمارات رحلاتها اليومية على الخط الجديد بطائرات من طراز بوينج 777-200LR. وستغادر الرحلة «ئي كيه 255» مطار دبي 3:30 فجراً وتصل برشلونة 8:00 صباحاً، ثم تغادرها 9:55 صباحاً لتصل إلى مكسيكو سيتي 4:15 عصراً أما رحلة العودة «ئي كيه 256»، فتقلع من مكسيكو سيتي 7:40 مساءً وتصل إلى برشلونة 1:25 من بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة 3:10 عصراً لتهبط في دبي بعد منتصف الليل بـ45 دقيقة.

ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات والإقامة في فندق 5 نجوم ابتداءً من 6899 درهماً للشخص (شاملاً تذاكر السفر ووجبة الفطور).