إعادة إطلاق موقع «تويز آر آص»

المصدر: نيويورك - الوكالات

تتشارك «تارجت» مع الشركة الأم للعلامة التجارية «تويز آر آص» «تي آر يو كيدز» للمساعدة على إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني «تويز آر آص دوت كوم».

وسيسمح الاتفاق بعودة تواجد «تويز آر آص» عبر الإنترنت بعد الإفلاس، بالتزامن مع بدء فتح متاجر الشركة في الولايات المتحدة، وبدءاً من الثلاثاء سيتم توجيه المتسوقين من موقع «تويز آر آص دوت كوم» إلى «تارجت دوت كوم» لإتمام عملية الشراء.

وقال المدير التنفيذي لـ«ترو كيدز» «ريتشارد باري» إن الموقع الجديد لن يستهدف فقط عمليات الشراء، ولكن تأمل الشركة أن يصبح مورداً للآباء الذين يبحثون عن أحدث الألعاب لشرائها والأدوات التعليمية للأطفال، إذ سيحوي مقاطع فيديو وقوائم بأفضل الألعاب ومراجعات للمنتجات على سبيل المثال.