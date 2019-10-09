بورصة هونغ كونغ تتخلى عن شراء سوق لندن

المصدر: هونغ كونغ - أ ف ب

تخلت بورصة هونغ كونغ أمس عن مسعى لاستحواذ سوق لندن للأوراق المالية في عرض بمئات مليارات الدولارات كان شأنه أن يخلق بورصة عالمية عملاقة.

وكانت سوق هونغ كونغ للأوراق المالية قد أعلنت بشكل مفاجئ عن عرضها في 11 سبتمبر غير أن بورصة لندن رفضت رسمياً المقترح في اليوم التالي، مشيرة إلى عيوب «جوهرية» ومخاوف بشأن علاقاتها بحكومة هونغ كونغ.

والعرض الذي بلغت قيمته 32 مليار إسترليني (40 مليار دولار، 36 مليار يورو) كان مشروطاً بتخلي بورصة لندن عن صفقة الاستحواذ على شركة ريفينيتيف الأمريكية للبيانات المالية.

وقالت رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ لاورا تشا آنذاك إن العرض يمثل فرصة «لا تقاوم»، ومن شأنه أن يربط أكبر وأهم مركزين ماليين في آسيا وأوروبا.