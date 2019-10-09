ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني لــ 0.3 %

المصدر: فيسبادن - د ب أ

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في أغسطس الماضي عقب التراجع الذي سجله على مدار شهرين سابقين. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن إجمالي الإنتاج الصناعي ارتفع في أغسطس 0.3% مقارنة بالشهر السابق له.

وكان الإنتاج الصناعي في ألمانيا سجل تراجعاً خلال شهري يوليو ويونيو الماضيين.

وتفاجأ المحللون بنتائج شهر أغسطس، حيث كانوا يتوقعون ثبات معدل الإنتاج مقارنة بالشهر السابق له. كما كان التراجع في يوليو الماضي أقل مما كان متوقعاً، حيث عدّل المكتب التراجع من 0.6% إلى 0.4%.

وبالمقارنة على أساس سنوي، تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا في أغسطس الماضي 4%، وهو التراجع العاشر على التوالي.

وأرجع المكتب التراجع إلى ضعف الاقتصاد العالمي.