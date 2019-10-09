وريث «سامسونغ» أمام القضاء مجدداً

المصدر: سيؤول - د ب أ

ذكرت تقارير أمس أن وريث شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية للإلكترونيات، لي جاي يونج، يعتزم التخلي عن مقعده في مجلس إدارة الشركة بعد انتهاء فترته الحالية أواخر أكتوبر الجاري، وذلك قبل مثوله أمام المحاكمة مجدداً لاتهامه بفساد.

ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدر مطلع القول إن يونج لن يسعى إلى تمديد فترته الحالية داخل المجلس، التي من المقرر أن تنتهي في 26 أكتوبر الجاري. وأضافت الوكالة أن لي سيستمر في إدارة الشركة بصفته نائباً للرئيس. وقال المصدر إن لي /‏‏ 51 عاما/‏‏ يحاول أن ينأى بنفسه عن سامسونغ، أكبر مجموعة أعمال في البلاد، قبل إعادة محاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم رشى، من شأنها أن تعيده إلى السجن.

يذكر أنه تم احتجاز لي لعام في 2017، عقب اتهامه بتقديم منازل وأموال لرئيسة البلاد آنذاك، باك كوين هيه، مقابل دعمها في عام 2015 لاتفاق دمج عزز من سيطرته على «سامسونغ».