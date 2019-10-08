أغلب مصارف أوروبا مستعدة للأزمات

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أكد البنك المركزي الأوروبي أن أغلب مصارف الائتمان في منطقة اليورو مستعدة بشكل جيد في حال سحب العملاء إيداعاتهم على نطاق واسع. وأعلن أعضاء مجلس الإشراف على البنك المركزي أن موقف السيولة بشكل عام «مريح» بالرغم من وجود بعض نقاط الضعف.

جاء ذلك وفقاً لنتيجة اختبار ضغوط أجراه البنك المركزي وشارك فيه 103 مصارف.

وكان القائمون على الإشراف على المركزي الأوروبي يرغبون بهذا الاختبار معرفة المدة التي يمكن للبنوك، في حال حدوث صدمة، المحافظة على القيام بأنشطتها باستخدام المدفوعات والضمانات المتاحة دون اللجوء إلى مصادر إعادة التمويل. وتبين أن نصف المصارف يمكنها أن تواصل أنشطتها لمدة تزيد على ستة أشهر دون الاستعانة برأسمال خارجي، وفي حال كانت الظروف شديدة الاضطراب يمكن أن تقلص هذه المدة إلى ما يزيد على أربعة أشهر.

وذكرت الهيئة الإشرافية للبنك أن هذا الاختبار أثبت أن المدة التي يمكن للبنوك خلالها التعامل مع الاضطرابات المالية دون اللجوء لمساعدات خارجية، زادت مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة المالية العنيفة. يذكر أن الهيئة الإشرافية للبنك الأوروبي شددت من تعليماتها بشكل عام منذ الاضطرابات المالية التي حدثت في 2008.

ويراقب المركزي الأوروبي، ومقره في فرانكفورت، أكبر المصارف في منطقة اليورو بشكل مباشر منذ نوفمبر 2014. ولا يمكن مقارنة هذا الاختبار بالاختبار الشامل الذي أجري في العام الماضي، عندما أخضع مجلس الإشراف أكثر من 48 مصرفاً كبيراً لاختبار للتحقق من مدى جاهزيتها لمواجهة أزمات شديدة.