الحرب التجارية تؤثر على قطاعات الصناعات التحويلية في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع في شهر أغسطس الماضي، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض كبير بنسبة 2.1% في يوليو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضاً بنسبة 0.3% في أغسطس.

وذكرت الوزارة أنه على أساس سنوي، انخفضت طلبيات أغسطس بنسبة 6.7%، كما انخفضت طلبيات يوليو بنسبة 5% على أساس سنوي. وجاء التراجع على أساس شهري في أغسطس مدفوعاً بانخفاض حاد في الطلبيات المحلية بلغت نسبته 2.6%.