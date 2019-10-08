«دناتا» تمدد شراكتها مع مطار «جي إف كيه» حتى 2023

المصدر: دبي - البيان

مدّدت «دناتا»، إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، شراكتها مع «تيرمينال وان غروب أسوسييشن»، وهي شراكة محدودة بين الخطوط الجوية الفرنسية واليابانبة والكورية ولوفتهانزا في مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك، حتى عام 2023.

وسوف تواصل «دناتا» بموجب الشراكة توفير خدمات مناولة الركاب والمناولة الأرضية، وفق أعلى المعايير لأكثر من 20 ناقلة جوية، من ضمنها الناقلات الأربع لضمان خدمة 50 رحلة يومياً بشكل سلس وآمن عبر المبنى رقم 1 لمطار «جي إف كيه».

يعكس تمديد الشراكة بين الطرفين لسنوات عدة مكانة دناتا كونها شركة رائدة في مجال الخدمات الجوية لأحد أكثر المطارات إشغالاً في الولايات المتحدة، وسوف تستثمر الشركة 6 ملايين دولار إضافية في البنية التحتية والمعدات للاستمرار بتوفير أفضل خدمة لعملائها والمسافرين.

وتخدم «دناتا» 50 ناقلة في مطار جون إف كينيدي الدولي وتوظف 1400 شخص مدرب.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي لدناتا في الولايات المتحدة: «يسرنا أن نوسع شراكتنا مع تيرمينال وان غروب أسوسييشن في مطار جون إف كينيدي الدولي، أكبر مركز عمليات لدناتا في الولايات المتحدة، ويعد المبنى رقم 1 معياراً في تقديم خدمات مبان عالية الجودة في سوق الولايات المتحدة وتفخر دناتا بمساهمتها في دعم أعماله». وأضاف: «يعكس تمديد الشراكة الاستراتيجية قدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة وآمنة وموثوقة باستمرار. ونحن نسعى لأن نكون الخيار الأول للناقلات الجوية، التي تبحث عن خدمة مناولة متميزة في الولايات المتحدة وخارجها».

من جهته، قال ستيف رولاند، المدير التنفيذي لعمليات تيرمينال وان غروب أسوسييشن: «نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع دناتا في مطار جون إف كندي الدولي. ويشكل استثمار دناتا في السلامة والخدمة والمعدات التزامها تجاه المبنى 1 ليكون مبنى المسافرين الأول في المطار، وسوف تستمر دناتا بخدمة الناقلات الجوية الرائدة بفضل أدائها الآمن والعالمي والدقيق».

يذكر أن «دناتا» بدأت عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة في عام 2016. واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 45 مليون دولار في المرافق والمعدات والتدريب والتكنولوجيا، في الوقت الذي تواصل توسيع عملياتها في تلك الدولة. وأضافت «دناتا» خلال العامين الماضيين 1000 موظف إضافي إلى فريقها هناك فريقها ليزيد عدده حالياً على 3800 متخصص في خدمة العملاء.