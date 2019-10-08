بيئة العمل في «سيسكو» الأفضل

المصدر: دبي - البيان

تصدرت «سيسكو» قائمة أفضل الشركات الأفضل في بيئة العمل لعام 2019، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة «غريت بليس تو وورك» المتخصصة في مجال ثقافة بيئات العمل، بالشراكة مع مجلة «فورتشين» العالمية.

ويأتي تصدر «سيسكو» للقائمة للمرة الأولى لتحل محل «سيلزفورس» التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة، واحتلت «هيلتون» المرتبة الثانية في اللائحة.

وإلى جانب «سيسكو» و«هيلتون»، ضمت القائمة العديد من الشركات التي لها تواجد في الإمارات والسعودية، بما في ذلك «دي إتش أل إكسبريس» التي تقدمت من المركز السادس في 2018 إلى المركز الرابع في 2019.وشهدت اللائحة تقدم «ساس» من المركز العاشر في 2018 إلى المركز التاسع في 2019 ؛ بينما حافظت «أببفي» على المركز 16 من العام الماضي.