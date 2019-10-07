ما الجنسيات الأكثر حصولاً على التأشيرات السياحية في السعودية؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الخارجية السعودية عن أعداد التأشيرات السياحية التي صدرت حتى الساعة 11:30 من صباح اليوم، والتي بلغت 23715 تأشيرة، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " .

وبحسب الصحيفة فقد تصدرت الصين قائمة الجنسيات الأكثر حصولاً على التأشيرات السياحية لدخول المملكة، بـ 7391 تأشيرة، تلتها المملكة المتحدة بـ6159 تأشيرة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2132 تأشيرة.

وجاءت كندا في المرتبة الرابعة بـ 1612 تأشيرة، وماليزيا في المرتبة الخامسة بـ1107 تأشيرة.

فيما جاءت فرنسا في المرتبة السادسة بـ744 تأشيرة، وألمانيا في المرتبة السابعة بـ557 تأشيرة، تلتها روسيا الاتحادية بـ484 تأشيرة، فأستراليا بـ476 تأشيرة، وأخيراً كازاخستان بـ4214 تأشيرة .

كانت السعودية قد أطلقت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي نظاما جديدا لاستقطاب السياح الأجانب إلى المملكة ، سمحت بموجبه لمواطني 49 دولة بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، حيث يمنحون التأشيرة عند الوصول مقابل 440 ريالاً، ولمدة لا تزيد على 180 يوماً.