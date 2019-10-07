الصين تعلن من دبي تشييد برج بارتفاع 470 متراً

المصدر: دبي - البيان

اختار المهندس المعماري العالمي دينغ جيمن، إمارة دبي للإعلان عن خطط بناء برج «سوناك آيه ون»،في مدينة تشونغتشينغ الصينية، نظراً للشهرة التي تتمتع بها دبي من حيث احتوائها على تصاميم معمارية أيقونية ومبتكرة تشتهر بها.

وقال دينغ جيمن: «اخترنا دبي للإعلان عن هذا البرج لما تتمتع به من مكانة مرموقة كمركز عالمي للعقارات والأبنية الشاهقة الفريدة التي تتحدى القوانين الثابتة والقيود المعمارية، وباعتبارها وجهة عالمية لأبرز خبراء التصميم والمهندسين المعماريين المتخصصين بإرساء أقوى تصاميم ناطحات السحاب في العالم».

وسيشكل برج «سوناك آيه ون» عند اكتماله أحد أعلى ناطحات السحاب في العالم، حيث سيتكون من 103 طوابق على ارتفاع 470 متراً.

ويقع المشروع في منطقة جيانغبيزاو في مدينة تشونغتشينغ التي تضم مجموعة من أبرز المباني الشاهقة على مستوى العالم.

وسوف يسجل برج «سوناك آيه ون» عند اكتماله رقماً قياسياً جديداً كأطول مبنى في مدينة تشونغتشينغ، كما سيدرج ضمن قائمة أطول مباني العالم.