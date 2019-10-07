4 ملايين مهني بالدولة مسجلون لدى «بيت.كوم»

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «بيت.كوم» أنّ عدد المهنيين المسجلين على الموقع والمقيمين في الإمارات يبلغ 4 ملايين مهني، ما يجعل «بيت.كوم» أكبر منصة مهنية في الإمارات، وأن الدولة مقصد رئيسي للمهنيين الباحثين عن عمل.

وقالت نادين عبيد، المديرة الإقليمية لمكتب «بيت.كوم» في الإمارات: «من غير المفاجئ أن نرى عدداً كبيراً من المهنيين حول العالم يتطلعون للعمل في الإمارات على بيت.كوم».

وأضافت: «تتمتع الإمارات بالعديد من فرص العمل الجذابة في مختلف المجالات والتخصصات والمستويات المهنية، إذ تم تصنيف دبي وأبوظبي مراراً وتكراراً من أفضل المدن في تقاريرنا السنوية بناءً على العوامل الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية، ما يزيد من جاذبية الدولة كمركز للتوظيف والأعمال التجارية.

ونحن فخورون بكوننا موقع الوظائف الأكبر والأكثر موثوقية في الإمارات خلال العقدين الماضيين، فمنذ تأسيس الموقع عام 2000، ونحن نمكّن الشركات في الدولة عبر توفير أكبر قاعدة بيانات للسير الذاتية».

ويعمل المهنيون المقيمون حالياً في الإمارات في مستويات مهنية متنوعة، إذ تبلغ نسبة الطلاب والمتدربين 10%، ومن هم في المستوى المبتدئ 17%، وفي المستوى المتوسط 47%، وفي المستوى الإداري 22%، بينما تبلغ نسبة من يعملون بمنصب مدير إداري ورئيس قسم 4%.

وبالإضافة إلى المهنيين الذين يقيمون حالياً في الإمارات، فإنّ الملايين غيرهم على «بيت.كوم» يبحثون عن وظائف في الدولة. وفيما يتعلق بجنسيات المهنيين الذي يسعون للعمل في الإمارات عبر «بيت.كوم»، فإنّ أكثرها شعبية من شبه القارة الآسيوية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يسعى أيضاً المهنيون المقيمون في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا للحصول على وظائف في الإمارات من خلال «بيت.كوم».