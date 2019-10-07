نمو الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء في الصين أن الصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا سجلت نمواً سريعاً خلال أغسطس الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا».

وذكرت البيانات أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا ارتفعت في أغسطس بواقع 6.1% على أساس سنوي، بزيادة 1.7 نقطة مئوية عن جميع الشركات الصناعية، التي يزيد حجمها عن نطاق محدد.

وحققت صناعة المعدات الطبية والصناعات التحويلية للأجهزة والآلات نمواً بنسبة 11.8% بزيادة 3 نقاط مئوية عن الرقم المسجل في يوليو. من جهة أخرى، نمت الصناعة التحويلية لأجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية بمعدل 4.5% بارتفاع 1.2 نقطة مئوية عن شهر يوليو. كما أشارت البيانات إلى نمو سريع في المنتجات الصناعية الجديدة فائقة التكنولوجيا وعالية القيمة المضافة.