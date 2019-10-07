زيادة هجمات أحصنة طروادة للمعاملات المصرفية

المصدر: دبي - البيان

كشفت منصة «كاسبريسكي» في تقرير أن هجمات أحصنة طروادة للمعاملات المصرفية «التروجانات المصرفية» على الإمارات زادت خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة كبيرة بلغت 88%. وذكر التقرير أن الإمارات تعرضت لبرمجيات خبيثة وهجمات التصيّد وطلب الفدية والتهديدات العامة الأخرى.

وأوضح التقرير أن هذا النوع من الهجمات شكل عامل التهديد الأكثر نشاطاً في جميع أنحاء المنطقة وليس في الإمارات وحدها، بزيادة نسبتها 55.5% في الفترة نفسها. وجاءت هجمات طلب الفدية في مرتبة ثانية على قائمة أخطر التهديدات، إذ شهدت زيادة بلغت نسبتها 38% في الإمارات، لكنها ظلّت أقلّ من معدل النمو الإقليمي البالغ 42.7%.

وأكّد ماهر يموت، باحث أمني أول لدى كاسبرسكي بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن الشركات والأفراد في الإمارات هم الأكثر عرضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف أشكال التهديدات الإلكترونية.