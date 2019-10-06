السفر مع طيران الإمارات بدون استخدام الجواز أو الهوية

المصدر: دبي-رامي عايش

مع خدمة "رحلة مسافر" الذكية، التي كشفت عنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اليوم خلال أسبوع تقنية جيتكس، بالشراكة مع طيران الامارات، بات بإمكان مسافري "الشركة" على الدرجتين الأولى و"رجال العمال"، الاستغناء عن استخدام أو إبراز أية وثيقة رسمية مثل جواز السفر او الهوية، بعد انهاء إجراءات سفرهم في المحطة الأولى وهي تسجيل الحضور لدى "كاونترات" "طيران الامارات"، والحصول على بطاقة بيانات الرحلة.

وبحسب فاطمة المزروعي، رئيس قسم دعم المشاريع الذكية في الدائرة، فان استكمال رحلة المسافر بعد محطة التسجيل على" كاونترات" الدرجتين الأولى ورجال العمال، تتم من خلال تعرف الأجهزة الذكية على بوابات العبور، على هوية المسافر عبر بصمة العين والتعرف الى الوجه، بعد تسجيلها وحفظها من قبل الكاميرات الموجودة على الكاونترات، إضافة الى ادخال البيانات الشخصية الأخرى من قبل موظفة الطيران.

وأوضحت المزروعي لـ"البيان" أن: استخدام السمات الحيوية البيومترية تقدم تجربة سفر أفضل، وستكون بمثابة ثورة في التعرف والتحقق من هوية المسافرين لإنهاء إجراءات السفر بطريقة سريعة وآمنة، لا سيما المسافرين مع طيران الامارات على الدرجتين الأولى ورجال الاعمال، وهو ما من شأنه تحسين عمليات الخدمة الذاتية في المطارات على مستوى السرعة والأمان.

وأضافت: "حريصون على تبني الآليات الفعالة للتحقق والتعرف على الهوية بهدف تعزيز الأمن وتحسين تجربة المسافرين في الوقت ذاته".