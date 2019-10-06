مؤسس فيسبوك: لا أحد يستحق أن يكون ثريا إلى هذا الحد

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ " فيسبوك" وخامس أغنى شخص في العالم، إنه ما من أحد يستحق أن يكون ثريا إلى هذا الحد ، معربا عن تفهمه لدوافع هجوم بيرني ساندرز، مُرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، على الأثرياء، وتصريحه بأن المليارديرات لا ينبغي أن يكونوا موجودين.

وبحسب صحيفة " الشرق الأوسط" فقد أجاب زوكربيرغ على سؤال لأحد موظفيه حول تعليق ساندرز قائلاً : " لا أعرف إن كان هناك مقدار محدد للمال ينبغي للإنسان امتلاكه؛ لكن بشكل عام لا يحق لأي فرد أن يصل لهذا الثراء " .

وكان مؤسس موقع «فيسبوك» قد أعلن، في وقت سابق، نيته التنازل عن 99 في المائة من ثروته من أسهم الموقع، والبالغة حاليا نحو 45 مليار دولار، لصالح مؤسسة خيرية.

وتابع: "أعتقد أنك إذا فعلت شيئاً جيداً ستحصل على مكافأة، لكنني أعتقد أيضاً أن بعض الثروة التي يمكن جمعها قد تكون غير معقولة" .

وبث زوكربيرغ الاجتماع مع موظفيه داخل مقر الشركة على الهواء كخطوة غير عادية، فيما رآه البعض تحدياً لتسريب مداخلات له ولبعض موظفي الشركة في اجتماع سابق انعقد في يوليو الماضي، بواسطة أحد المتدربين.

وبحسب التسجيل الصوتي المسرب، فقد توقع زوكربيرغ أن تواجه شركته جهوداً لتفكيكها إذا ما تم انتخاب الديمقراطية إليزابيث وارين رئيسة للولايات المتحدة، بحسب التسريب الصوتي.

