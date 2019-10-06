منتدى الرائدات يبحث في دبي التمكين الاقتصادي للنساء

المصدر: دبي - البيان

تشهد دبي انطلاق منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي الذي تنظمه شركة ناسيبا، أكبر منبر لتمكين المرأة اقتصادياً في الشرق الأوسط، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري في فندق العنوان سكاي فيو دبي، ويلقى منتدى هذا العام دعم الشركات الشريكة مثل سيمنز، أليرجان، فيديكس، فيليب موريس، بي دبليو سي، إعمار، وجنرال موتورز. ويشارك في استضافته إعمار للضيافة، وسوف يجتمع كبار المسؤولين، رجالا ونساءً بهدف صياغة اقتصادات ومجتمعات الغد لبناء مستقبل أفضل، وليتعلموا من هذه المؤسسات كيفية جسر الفجوة بين الجنسين وليبنوا مجتمعاً من أصحاب القرارات الفارقة القادرين على تغيير قواعد اللعبة.

وتشير تقارير الصناعة إلى أن تمكين المرأة يحقق نمواً أكبر، عبر تحسين الاقتصاد وإيجاد قوة عمل أكثر تنوعاً. حيث أن مساهمة النساء في قوة العمل يمكن أن يمنح الاقتصاد دفعة بنسبة تصل إلى 35%.

قالت صوفي لو راي، رئيس مجلس إدارة ناسيبا، إن «التغيير يتواصل خلال المجالات التجارية والاجتماعية. ومع ذلك، فقط عندما يتحول الكلام إلى عمل، سوف نشهد مجالاً للتطبيق بشكل نهائي. وفضلاً عن دعم تطوير المساواة بين الجنسين في المجتمع، فإن منتدى الرائدات وسيدات الأعمال الاقتصادي يعد منبراً للأفراد والمنظمات أصحاب الأفكار الجريئة.