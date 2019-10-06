وصل للعقارات تؤجر أكثر من 100 وحدة سكنية خلال ساعات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن تأجير أكثر من 100 وحدة سكنية في المحيصنة والقصيص بغضون ساعات معدودة في أعقاب إطلاقها عروضها الصيفية، ويعتبر هذا الإنجاز دليلاً على المواصفات العصرية والأسعار المميزة التي تقدمها الشركة عبر الطيف الواسع من الخيارات السكنية المتميزة التي توفرها لمستأجريها.

وكانت وصل قد أطلقت عروض الصيف في الأول من أكتوبر، وستتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، والتي تشمل الاستوديوهات والشقق من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف إضافة إلى الفلل، في أنحاء دبي.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «نعمل في وصل على تلبية الطلب لكافة الشرائح السكانية في دبي، كما نقوم بالتخطيط وتطوير الاستراتيجيات الدقيقة قبل إطلاق أي من مشاريعنا في السوق، بما يضمن لنا تجاوز توقعات عملائنا، حيث نتخذ منهم محوراً رئيسياً في كافة عملياتنا، لضمان تقديم معايير عالمية المستوى، وشقق متميزة بأسعار مناسبة».