«آنت فاينانشال» الصينية تجري محادثات لتمويل «زوماتو»بـ 600 مليون دولار

المصدر: بكين- الوكالات

تُجري شركة المدفوعات الصينية «آنت فاينانشال» التابعة لمجموعة «علي بابا» محادثات لقيادة تمويل بقيمة 600 مليون دولار في تطبيق «زوماتو» المتخصص في مجال توصيل الأغذية في الهند، بحسب تقرير لـ«فاينانشال تايمز».

وقد تساعد صفقة «زوماتو» في بناء نظام للخدمات للمستهلكين الهنود، على غرار تطبيق «علي باي» في الصين، حيث يمكن للمستخدمين التسوق وطلب الطعام وحجز سيارات الأجرة أو الدراجات ودفع الفواتير واستثمار أموالهم جميعاً من منصة واحدة.

وعبر جمع التمويل المطلوب، ستتجاوز قيمة تطبيق «زوماتو» نحو 4 مليارات دولار، علما بأنه يخدم 10 آلاف مدينة في 24 دولة ولديه أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وتمتلك «آنت فاينانشال» حصة تبلغ 40% في شركة المدفوعات الهندية «بايتم» وشركة التجارة الإلكترونية التابعة لها «بايتم مول».