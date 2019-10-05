السعودية تسمح للنساء بالسكن في المرافق السياحية بدون محرم

المصدر: البيان الاكتروني

وافق هيئة السياحة والتراث الوطني السعودية على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " .

وبحسب الصحيفة فقد اشترطت الهيئة تقديم المرأة أصل إثبات الهوية «الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو بطاقة الإقامة لغير السعوديات،» وإثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها أن القرار يؤكد على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة للسياح الأجانب، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم.

واشترطت الهيئة على المرخص له بتقديم الإيواء السياحي بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، مع التزام تلك المرافق بتزويد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند الطلب أي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة، خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة كحد أقصى من وقت طلبها.