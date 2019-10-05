شاهد.. ضبط شحنة غير شرعية لفرس البحر بـ 6 ملايين دولار في بيرو

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت السلطات البيروفية سفينة على متنها 55 صندوقاً تحوي 12.3 مليون فرس بحر تم صيدها بشكل غير قانوني.

تبلغ قيمة الأسماك البحرية الصغيرة المضبوطة أكثر من 6 ملايين دولار، وكان من المتوقع بيعها في السوق الدولية، إذ السفينة كانت متجهة إلى آسيا حيث يعتبر فرس البحر أحد مكونات العلاج المهمة في الطب الصيني التقليدي.

واعتقلت السلطات ثلاثة رجال بيروفيين ومواطنا فنزويليا خلال العملية سيواجهون السجن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات بحال ثبتت إدانتهم، بحسب "يورونيوز".

ويحظر صيد ونقل فرس البحر في بيرو منذ أغسطس 2004.

ويتوقع أن يتم التبرع بالحيوانات، التي ضبطت بحالة سيئة من الجفاف والتصلب، للجامعات المحلية ومراكز الأبحاث.