«إكسبو 2020 دبي» يعتمد بنية رقمية نوعيّة

المصدر: إعداد - بشار باغ

يتميز موقع إكسبو 2020 دبي ببنية تحتية رقمية نوعية، ما يعزز مكانته كالحدث الأكثر تطوراً في تاريخ معارض إكسبو الدولية، وتسهم شركة سيسكو بصفتها شريك الشبكات الرقمية لإكسبو 2020 في هذا الإنجاز عبر مجموعة من الحلول والتطبيقات.

اتصال آمن

أكملت «سيسكو» تثبيت شبكاتها المتطوّرة ضمن الأجنحة الرئيسة الثلاثة، والمتمثلة بـ «الاستدامة» و«الفرص» و«التنقل»، حيث ستمكن هذه الحلول الزوار والعارضين والمنظمين الاتصال بالشبكة لاسلكياً في موقع المعرض عبر أي جهاز بشكل آمن وسلسل.

8000

نقاط الوصول لشبكة الإنترنت في أنحاء الموقع

400

عدد «النقاط النهائية» في أنظمة إنترنت الأشياء كإدارة المباني والري والإضاءة

3200

هواتف «سيسكو» التي يتم استخدامها حالياً في مكتب إكسبو 2020

1000

مستخدم يستفيد من تطبيق سيسكو «يوبيكس تيمز» المخصص للعمل الجماعي ومشاركة الملفات

اتصال آمن

سيتم نشر مختلف حلول سيسكو في أرض المعرض لضمان قدرة الأجهزة المعنية على رصد أي تهديدات ومنع وقوعها

4.38

كيلو مترات مربعة ستغطيها بشكل كامل شبكة من الكاميرات الأمنية مع تقنيات لتقليل النقاط العمياء

أضخم تطبيق

سيستفيد موقع إكسبو من ميزات تطبيق الحلول الديناميكية الرقمي «سيسكو فيجن» لإيصال المعلومات بطريقة أكثر تفاعلية، حيث سيكون نشر التطبيق في موقع إكسبو الأضخم من نوعه في المنطقة والعالم

مكتب المستقبل

تطبيق متطور عبر الإنترنت طورته سيسكو يتيح للموظفين إمكانية البحث بكل سهولة وأمان عن قاعات الاجتماعات وتحديد مواقعها وحجز أماكنهم، ويمكن للموظفين عند جدولة أي اجتماع استخدام التطبيق بشكل يسمح بانضمام مشاركين آخرين

المصدر: شركة سيسكو