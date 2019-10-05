«اتش بي» تلغي آلاف الوظائف ضمن خطة لإعادة الهيكلة

المصدر: دبي-وائل الخطيب

تخطط المجموعة الأمريكية «إتش بي» لإلغاء آلاف الوظائف على مدار السنوات الثلاث القادمة بحسب «سي إن إن» ضمن خطة لإعادة الهيكلة.

وذكرت في بيان نقلته المحطة إن عدد الوظائف التي تعتزم الاستغناء عنها يتراوح بين 7000 و9000 وظيفة «من خلال برنامج يشمل تسريح الموظفين وتقاعداً طوعياً مبكراً» وإنها تتوقع إتمام عملية الهيكلة في السنة المالية للشركة 2022.

وقال متحدث باسم «إتش بي» إن المجموعة لديها حالياً 55 ألف موظف على مستوى العالم وأن تخفيض عدد الموظفين يمكن أن يمثل ما يصل إلى 16 ٪ من قوتها العاملة، وأنه بفضل عملية إعادة الهيكلة، يمكنها توفير مبلغ يمكن أن يصل إلى مليار دولار سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2022.

ويفترض أن تسمح خطة إعادة هيكلة المجموعة التي قدمها رئيس مجلس إدارتها الجديد انريكي لوريس قبل أن يتولى مهامه في الأول من نوفمبر، لـ«اتش بي» بالتكيف مع العادات الاستهلاكية الجديدة لزبائنها.