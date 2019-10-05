تراجع الطلب على الآلات الألمانية 17%

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تراجع الطلب على الآلات الألمانية في أغسطس الماضي 17% على أساس سنوي، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لصناعة الآلات أمس.

وقال الخبير الاقتصادي في الاتحاد، أولاف فورتمان: «كما كنا نخشى، كانت الأشهر الماضية فترة استراحة بمعدل تراجع لا يتجاوز 9%». وبحسب البيانات، انخفض الطلب المحلي من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 12%، بينما تراجع الطلب من الخارج 19%.

وتشكل النزاعات التجارية الدولية وعدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضغطا كبيرا على الأعمال التجارية، حيث يؤدي ذلك إلى إحجام عن الطلب في ألمانيا والخارج.

والتحدي الآخر الذي يواجه القطاع هو التغيير الهيكلي الجاري في صناعة السيارات، وهو عميل مهم لقطاع الهندسة الميكانيكية. وخلال الأشهر الثلاثة من يونيو حتى أغسطس، انخفضت الطلبات بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت الطلبات باستمرار منذ بداية هذا العام، ما دفع الاتحاد إلى توقع تراجع الإنتاج 2% في عامي 2019 و 2020. وفي العام الماضي، حقق القطاع، الذي يعمل به أكثر من مليون موظف، زيادة في الإنتاج 2%.