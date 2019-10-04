دبي مركز عالمي رئيس لتجارة الماس

المصدر: إعداد - عمرو عادل

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عززت دبي مكانتها كواحدة من أهم مراكز تجارة الماس حول العالم، بعد أن نجحت في بناء سمعة ومكانة قوية في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز حجم مبيعات الماس وتدفقات تجارته عبر الإمارة التي تضاعفت خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، فيما تسعى لتصبح أكبر مركز عالمي لتجارة الماس بحلول 2023.

وتعد «دبي للماس»، المنصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط التابعة للاتحاد العالمي لبورصات الماس، وتجمع العديد من المبادرات المهمة، مثل مناقصات الماس الخام والمصقول والمزايا التجارية للؤلؤ والأحجار الملونة.

25

مليار دولار تجارة الماس في دبي خلال 2018

3.6

مليارات دولار حجم تجارة الماس عام 2003

1

أكبر قاعة لتداول الماس في العالم

41

طاولة مُؤمّنة بكاميرات مراقبة وحلول تكنولوجية متطورة

200

مشترٍ وعدة مناقصات يمكن إجراؤها في وقت واحد

330

مليون دولار مبيعات بورصة الماس العام الماضي

29

مناقصة تم تنفيذها في البورصة خلال 2018

75 %

نمواً في قيمة مناقصات الماس مقارنة مع 2017

3

مناقصات للماس الخام والمصقول في يوليو 2019

200

شركة عالمية استقطبها المركز لمعاينة وتقييم أحجار الماس المعروضة

1000

شركة عالمية وإقليمية لتجارة الأحجار الكريمة تعمل عبر البورصة