أرتفعت أرباح (إتش آند إم) السويدية للملابس إلى 390 مليون دولار

المصدر: استوكهولم - د ب أ

أرتفعت أرباح شركة هينيز آند موريتز (إتش آند إم) السويدية للملابس، خلال الربع الثالث 2019 بفضل ارتفاع المبيعات على شبكة الإنترنت، وتطبيق تخفيضات أقل. وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الممتد من يونيو إلى أغسطس الماضيين، 390 مليون دولار.

وقالت الشركة إن مبيعاتها على شبكة الإنترنت خلال الربع الثالث، ارتفعت بنسبة 25 %. وارتفعت مبيعات «إتش آند إم» بنسبة 19 % في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنسبة 20 % في بولندا، و12 % في روسيا.

كما ارتفعت مبيعات الشركة في ألمانيا، أكبر سوق لـ «إتش آند إم»، بنسبة 5 %، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وسجلت المبيعات في بريطانيا زيادة بنسبة 1 %. وفي ظل نمو المبيعات الإلكترونية، قالت الشركة إنها ستفتتح متاجر أقل خلال 2019، مضيفة أنها تسعى لزيادة أعداد المـــتاجر إلى نحو 120 متجراً. يشار إلى أن «إتش آند إم»، تمتلك متاجر في 73 دولة.